Chirurgen moeten grove middelen inzetten om hoofd van peuter te bevrijden uit snelkookpan

Enkele chirurgen in een Indiaas ziekenhuis kregen zondag een lastige opdracht voorgeschoteld. Met behulp van een haakse slijper moesten ze een peuter bevrijden die met zijn hoofd vast kwam te zitten in een snelkookpan. Na enkele uren voorzichtig snijwerk kon iedereen opgelucht ademhalen: het jongetje werd zonder ongelukken bevrijd. Hoe de peuter erin slaagde om in de benarde situatie verzeild te raken, blijft een raadsel.

bekijk ook

Reiziger komt met hoofd vast te zitten tussen metrodeuren: “Hoe kan zoiets?!”

Hertje zit vast met hoofd in hek, agent snelt dier te hulp

Vrouwen zitten vast op bootje, bengelend over de afgrond

(kmlo)