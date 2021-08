Ismael Debjani start in 1500m Memorial Van Damme: “Ik loop voor het plezier”

Ismael Debjani verschijnt vrijdag aan de start van de 1.500 meter op de Memorial Van Damme. Na een succesvol seizoen, waarin de atleet uit Charleroi het Belgische record op de 1.500 meter brak (3’33”06) en aan zijn eerste Olympische Spelen deelnam, verheugt Debjani zich op het weerzien met de supporters in het Koning Boudewijnstadion.

In Tokio eindigden de Spelen voor Debjani in de halve finale met een chrono van 3:42.18. “Achteraf gezien denk ik dat mijn Spelen geslaagd waren. Op het moment zelf was ik een beetje bitter omdat ik de kwaliteiten heb om naar de finale te gaan. Maar het is moeilijk om de finale te halen. Je moet drie wedstrijden lopen en er zijn zoveel parameters die spelen. Op Europese kampioenschappen lukt dat nog, maar de Spelen zijn een ander niveau”.

Debjani kloeg in Japan over hinder aan de achillespees. “Het gaat beter. Dat lag aan de erg harde piste in Tokio. Dat wordt geen handicap voor vrijdag. Ik voel me in goede vorm. We gaan zien wat dat vrijdag geeft. Of ik loop een record, of het gaat wat minder goed. Ik heb trainingen afgewerkt waarvan ik onder de indruk was. Ik heb niets meer te bewijzen. Ik was op de Spelen, ik heb het Belgische record verbroken. Nu loop ik voor het plezier, ik heb geen zin om mezelf onder druk te zetten tot september. Ik ga genieten van mijn laatste race van het seizoen.”

Na de editie achter gesloten deuren in 2020 is er opnieuw publiek welkom op de Memorial. “Daar ben ik heel blij om. Dat gaat punch geven”, zegt Debjani. “Het wordt een mooie race met de supporters erbij. Het is een eer om in België te lopen na de spelen van Tokio.” (belga)