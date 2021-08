Gino Des Dunes wint Grote Steeple Chase van Vlaanderen

De 5-jarige ruin Gino des Dunes heeft met jockey Felix de Giles de 173ste editie van de Grote Steeple Chase van Vlaanderen gewonnen (70.000 euro).

Gino des Dunes moest aan de Gaverbeek in Waregem even Resplendor naast zich dulden, maar al vlug nestelde de Engelse jockey Felix de Gilis het paard van trainer Patrick Quinton aan de leiding. Alle paarden gingen vlot over de Ierse berm, waarna ze ook ze alle zeven vlot over de Gaverbeek sprongen.

In de tweede ronde moesten enkele paarden de rol lossen. Gino des Dunes kreeg het gezelschap van Arc du Châtelet, bereden door Stephane Paillard en Calisco de Kerser, de kampioen van 2019. Dos Santos bereden door Nathalie Desoutter haakte als eerste paard af. De koplopers Gino de Dunes, Arc du Châtelet, met Stéphane Paillard en Calisco de Kerser, die een lengte moest prijsgeven, gingen voluit voor de overwinning. Gino des Dunes haalde het met twee lengten voorsprong op Arc du Châtelet, die net als twee jaar terug tevreden moest zijn met de tweede plaats. Calisco de Kerser werd derde.

Het was al 41 jaar geleden dat een 5-jarig paard de Grote Steeple Chase van Vlaanderen kon winnen. Voor Ecurie des Dunes en trainer Patrick Quintin is het de tiende overwinning op rij.

Een Belgische overwinning was er in de Prijs Ralley Waregem, de ex Jacques du Roy de Bliquy Steeple Chase ren, die werd gewonnen door de 7-jarige Espion de Guye met Simon Evin van de Belgische stal Ecurie Etoile.

In de Grote Prijs Stad Waregem, een met 37.500 euro gedoteerde drafren, toonde Jos Verbeeck, viervoudig Prix d’Amerique winnaar, nog maar eens zijn klasse. In een erg sterk deelnemerveld hield hij met de 6-jarige Noorse merrie Rebella Matters de concurrentie met een vlijmscherpe eindsprint achter zich. Voor Verbeeck was het de negende keer dat hij de ren won. Zijn eerste zege in de Grote Prijs Stad Waregem behaalde hij in 1984. (belga)