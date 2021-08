Anderlecht ontbindt contract van Sanneh en Adzic

Anderlecht stelt niet alleen aanwinst Lisandro Magallan van Ajax voor, paars-wit probeert op deadline day ook nog enkele overbodige spelers kwijt te spelen. Dat blijkt geen sinecure, maar voor twee jongens is er alvast een vrij radicale oplossing. Het contract van Bubacarr Sanneh (26) en Luka Adzic (22) werd in onderling overleg verbroken.

Vooral bij die eerste is dat opvallend. Sanneh was in 2018 met zijn 8 miljoen euro nog de duurste verdediger ooit in België toen hij overkwam van Midtjylland. De Gambiaan had ook een jaarloon van zo’n 800.000 euro bruto, maar kon de verwachtingen nooit inlossen. Hij werd uitgeleend aan Göztepe, Oostende en Aarhus, maar viel ook daar door de mand. Sanneh had nog een contract tot 2023, maar na een compromis is hij een transfervrije speler. Dat geldt ook voor flankaanvaller Luka Adzic, maar de Serviër zal in principe gratis tekenen bij PEC Zwolle.

Mustapha Bundu wordt dan weer verhuurd aan het Deense Aarhus met een aankoopoptie, Aristote Nkaka landt op uitleenbasis bij Waasland-Beveren en Mohamed Dauda zoekt zijn heil in een uitleenbeurt aan de Spaanse tweedeklasser Cartagena. Afwachten of er straks nog meer vertrekkers zijn.