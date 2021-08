Het is zover. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen trekken woensdag weer naar school. Te voet, met de fiets, op de step of ze worden afgezet met de auto. Spoedartsen houden die eerste september nog meer dan op andere dagen hun hart vast. “Maak ons op 1 september keihard werkloos”, roept kinderspoedarts Gerlant van Berlaer op via sociale media.