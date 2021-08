Club Brugge haalt José Izquierdo terug naar België

José Izquierdo (29) keert terug naar Club Brugge... om er te revalideren van zijn blessures. De Colombiaan was een vrije speler na zijn doortocht bij Brighton & Hove Albion en krijgt een minimumcontract.

José Izquierdo (29) keert terug naar Club Brugge... om er te revalideren van zijn blessures. De Colombiaan was een vrije speler na zijn doortocht bij Brighton & Hove Albion en krijgt een minimumcontract. Dat moet, want Izquierdo is geen Europese speler. Club ziet zijn komst eerder als een vriendendienst en schat dat de voormalige Gouden Schoen drie à vier maanden moet revalideren. Bij blauw-zwart zien ze Izquierdo dan ook helemaal niet als een versterking.