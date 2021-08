Charles De Ketelaere is blij dat hij bij nationale beloften zijn gedachten kan verzetten: “Eerste keer dat ik zo’n nederlaag meemaak”

De 6-1-pandoering tegen AA Gent afgelopen weekend heeft er hard ingehakt bij Club Brugge. Niet in het minst bij Charles De Ketelaere (20). Het Brugse goudhaantje bereidt zich momenteel met de Belgische beloften voor op het EK-kwalificatieduel van vrijdag in Turkije, maar kon zijn teleurstelling niet verbergen. “Het was onverwacht, dus ja het pikt.”