Column Shanna Wouters: De schoolbel

De eerste schooldag: traditioneel een dag dat er vreugde en verdriet heerst. Een blij weerzien met de schoolvriendjes, een bange start voor anderen. Maar ook een opluchting voor vele ouders dat de routine hervat wordt. Al is de start van een schooljaar opnieuw een beetje puzzelen. Hobby's gaan ook weer van start. En dat vergt toch enige oefening om alles naadloos op elkaar te laten aansluiten. Hoewel ik zelf geen kinderen heb, leef ik enorm mee met vrienden wiens kleine ukkepukjes hun boekentasjes weer op de rug nemen.

Voor mij brengt de start van het schooljaar ergens een gevoel van heimwee teweeg. Ik keek ernaar uit om mijn nieuwe pennenzak op de lessenaar te mogen zetten, om nieuwe dingen te leren. En elk jaar had ik het goede voornemen om meer dan mijn best te doen op school. Ja, een nieuw leerjaar, een nieuwe start, ik ging er helemaal voor! Meestal bleef daar na een eerste woensdagmiddag, met een beetje mooi weer, niet veel meer van over. Want dan zat ik toch weer liever te spelen met de buurmeisjes in de zandbak.

Toen ik wat groter was, ging ik er met de fiets en wat vriendinnen op uit. Tegen mijn vijfde middelbaar was het uiteen draaien van die pc interessanter dan er mijn huiswerk op te maken. Ach ja, op het einde van de rit raakte ik altijd met de hakken over de sloot, maar ik had geen nat pak en was geslaagd. Gek genoeg is dat nu net compleet anders geworden. Ik ben leergieriger dan ooit, zoek alles op en vlooi uit wat ik niet begrijp of weet. Begrijp ik iets niet, vraag ik uitleg of moet ik het weten. Of het nu over een nieuwsfeit is of iets wat ik lees in de krant.

Talen hebben me nooit geboeid, nu spreek ik in Wallonië vlot Frans. Mede dankzij mijn toenmalige job in Brussel. Want ik kon er niet mee om dat ik mensen niet verstond, dus leerde ik de taal. Orde en netheid, daar had ik nooit goede punten op. Ik kreeg mijn toetsen en taken maar niet geklasseerd in mappen. Terwijl ik nu net een 20/10 zou halen. Luidop lezen, had ik een bloedhekel aan. Eigenlijk aan alle vakken. Ik had niets wat me echt boeide. Technologie was in het middelbaar misschien het enige waar ik nog iets of wat interesse in had. Maar eigenlijk, daar waar ik nu een brede interesse in de wereld heb, was ik geen uitblinker in school. Op geen enkel vlak. Vloog er een vlieg door de klas, dan had ik ze gezien. Zat ik aan het raam, dan was het zeker om zeep. De wereld buiten boeide me zoveel meer. Ik droomde van een job in het leger op mijn 15de of wou op internaat.

Dat ik niet in een hokje onder te brengen ben, is niks nieuw. En gelukkig maar. Zelfs bij de klassieke klasfoto in de kleuterklas liet ik mijn eigenheid uitstralen. Zo had ik een diadeem die ik absoluut wou dragen. Zeker de dag van de klasfoto. Thuis vonden ze dat geen optie, mijn haartjes moesten altijd netjes bijeen. Stiekem was ik er toch in geslaagd om iets in mijn boekentasje te moffelen... Jawel hoor, toen de foto's af waren en ik er mee thuis kwam, was ik fier op het resultaat: Shanna met de diadeem! Moeder zag eerder groen. En ook al halen we allemaal apenstreken uit in onze kindertijd, ook al hoor ik nu volop vrienden hoe hun koters dit doen, het zijn nu de mooiste herinneringen die me op 1 september een beetje heimwee doen hebben naar... toch wel naar die verdomde schoolbel!