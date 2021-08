Elise Vanderelst wil op Memorial Van Damme Belgisch record op de mijl aanvallen: “Record zou de kers op de taart zijn”

Elise Vanderelst sluit vrijdag haar seizoen af in het Koning Boudewijnstadion, waar de atlete uit Bergen op de Memorial Van Damme haar zinnen heeft gezet op het Belgische record op de mijl. Dat record (4’28”11) staat al sinds augustus 2012 op naam van Almensh Belete.

“Dat record zou de kers op de taart zijn”, verklaarde Vanderelst. “De doelstelling is dat record te verbreken. Ik zou tevreden zijn indien het me zou lukken, maar als dat niet zo is, dan zal het ook geen grote teleurstelling zijn, want ik heb dit jaar al mooie dingen laten zien.”

Vanderelst reeg dit jaar de goede prestaties aan elkaar. Het begon in de winter, toen ze in Liévin het Belgische record op de 1.500 meter indoor pakte (4’05”71) en begin maart in Torun Europees kampioen op diezelfde afstand werd. “Ik verwachtte niet die titel te grijpen. Dat was niet echt de doelstelling. Ik wou eerder punten voor de wereldranking pakken”, aldus de atlete.

In het buitenseizoen ging Vanderelst op haar elan door. Ze brak in juni in Firenze het Belgische record op de 1.500 meter (4’02”63) en kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen. In Tokio strandde de specialiste op de middellange afstanden in de halve finales met de op één na beste chrono uit haar carrière (4’04”86).

Vrijdag wil Vanderelst op de Memorial haar derde record van het jaar in de wacht slepen, op een afstand die ze zelden loopt. “Ik herinner me niet zo goed wanneer ik voor het laatst de mijl liep, en wat voor chrono ik haalde”, zegt ze.

De Belgische krijgt in het Koningin Boudewijnstadion het gezelschap van Sifan Hassan, de Nederlandse topper die drie medailles pakte in Tokio. Hassan zou in Brussel eerst de 10.000 meter lopen, maar is naar eigen zeggen “te vermoeid” en kiest voor de mijl. “Dat is goed voor mij, zo zal het een snelle race worden. Maar ik moet me niet te veel vragen stellen.” (belga)