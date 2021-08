De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair lanceert tijdens het winterseizoen elf nieuwe bestemmingen vanuit België, allemaal vanop de luchthaven van Charleroi. De maatschappij is vast van plan de grootste speler te worden in België, vóór Brussels Airlines, zo zei topman Michael O’Leary dinsdag tijdens een persconferentie in Brussel. Vanuit Charleroi en Zaventem zal Ryanair tijdens de winter naar 97 bestemmingen vliegen.