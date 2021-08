Stijlicoon Iris Apfel, de excentrieke dame met de bril, blaast honderd kaarsjes uit

Amerikaans zakenvrouw, interieurontwerpster en mode-icoon Iris Apfel is op 29 augustus honderd jaar geworden. En of ze dat gevierd heeft: ze plaatste zelf een feestelijk kiekje tussen de ballonnen op Instagram en straalde zoals we van haar gewoon zijn.

“Het is niet elke dag dat je 100 wordt... Moge de festiviteiten beginnen”, schreef ze bij een kiekje waarop ze in zwart-witte stippenjurk tussen de zilverkleurige folieballonnen zit. Boven haar zweven nog drie andere ballonnen die samen het cijfer honderd vormen.

Iris Apfel, die je herkent aan haar witte haren, grote bril en immer rode lippen, mag zich al decennialang een icoon noemen in de interieur- en modewereld. Haar passie voor kleuren en texturen ontstond toen ze samen met haar man Carl Apfel als interieurdesigner werkte. Het echtpaar reisde vroeger de wereld rond op zoek naar interessante objecten die in hun werk konden worden gebruikt. Ze voerden zelfs verschillende hervormingsprojecten van het Witte Huis uit voor negen verschillende presidenten, onder wie Bill Clinton.

De honderdjarige dame werkte in haar rijkgevuld leven onder meer voor modevakblad Women’s Wear Daily en kreeg in 2005 een expo in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art op haar naam. Die was volledig gewijd aan haar excentrieke garderobe en dat is bijzonder. Zij was de eerste levende persoon die geen modeontwerper is, die zo’n tentoonstelling kreeg.

Je kunt Apfel ook kennen uit verschillende modecampagnes, zo stond ze met haar witte haren, grote bril en rode lippen al model voor modeketen & Other Stories en beautymerk Mac Cosmetics. Sinds drie jaar heeft ze ook een contract bij een toonaangevend bureau. IMG Models, een van de grootste modellenbureaus ter wereld, bood Apfel een contract aan. Of je kwam ze al eens tegen in de speelgoedwinkel. Speelgoedfabrikant Mattel ontwikkelde in 2018 immers een Barbiepop als ode aan de vrouw.

Wie meer over dit fascinerende icoon wil te weten komen, kan dat in haar boek Iris Apfel: Accidental Icon of door naar de documentaire Iris te kijken, maar hieronder geven we al graag enkele van haar eigenzinnige, onsterfelijke stijltips mee.

“Coco Chanel zei: doe één ding uit. Ik zeg altijd: doe iets extra aan.”

“Als je haar goed zit en je goede schoenen draagt, kom je echt met alles weg.”

“Ik koop nooit iets waarvan iemand zegt dat het ‘in de mode is’. Ik koop wat me blij maakt.”

“Het leven is grijs en saai; je kunt net zo goed een beetje plezier hebben als je je aankleedt.”

“Mensen met veel geld kleden zich niet zo goed als mensen die het met minder moeten doen en inventief moeten zijn.”

“Mode kun je kopen, maar stijl bezit je. De sleutel tot stijl is leren wie je bent, wat jaren duurt. Er is geen routekaart. Het gaat om zelfexpressie en vooral om je houding.”