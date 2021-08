Ondanks lastig coronajaar kan Kiwanis ‘De Langeman’ toch 9.999 euro schenken

Het was geen gemakkelijk jaar voor Kiwanis Hasselt ‘de Langeman’. Want door corona lagen veel activiteiten stil. En toch kon de vereniging afgelopen week nog voor 9.999 euro steun geven aan goede doelen.

Drie Hasseltse verenigingen en tehuizen kunnen rekenen op hun steun. Elk kregen ze een cheque van 3.333 euro. Het gaat om het bekende Volkstehuis aan de kanaalkom, het LEONhuis dat kinderen met leerachterstand helpt, én het huis ‘Covida’ - voorheen TEVONA - voor mensen met een beperking.

“We hebben ondanks het verplicht ‘afstand houden’ toch passief wat acties kunnen houden,” legt voorzitter Jo Geebelen van Kiwanis Hasselt de Langeman uit. “Het heeft onze vriendschap nog sterker gemaakt, en we zijn blij dat we ook na deze moeilijke periode verschillende goede doelen in Hasselt kunnen steunen.” TR