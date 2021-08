Tot 35 privéfeesten tegelijk in Gentse Overpoort dankzij achterpoortje: “Studenten gaan zich niet inhouden”

Een maand vroeger dan 1 oktober - wanneer de discotheken opnieuw mogen openen - zal in de Gentse Overpoort weer gedanst worden. En geen klein beetje: de cafés willen vanaf 1 september privé-evenementen organiseren tot 200 personen. Met 35 cafés zijn dat wel 7.000 feestvierders die zonder afstand, zonder mondmasker en zonder Covid Safe Ticket een nachtje kunnen gaan stappen. Op het kabinet van minister Verlinden is men not amused.