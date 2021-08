Ouders wijkschool Cocon Kreyel bouwen een nieuwe speelplaats

Voor de ouders en juffen van wijkschool de Cocon in Kreyel (Bocholt) heeft het einde van de vakantie een iets andere betekenis. Zij hebben in de afgelopen zomervakantie immers, met de hulp van heel wat lokale ondernemers, een heel nieuwe speelplaats neergezet.

Een ondernemend team als de ouderraad van deze wijkschool - bestaande uit zes mama’s - zag een lege agenda tijdens de coronacrisis als een opportuniteit om een plan te bedenken. Een plan waarbij een mooie school met een mooi concept ook diezelfde mooie uitstraling zou krijgen.

Het begon allemaal met een nieuw speeltoestel. Door allerlei acties in de afgelopen jaren werd een mooi budget opgebouwd waarmee het startschot gegeven werd om een nieuw speeltoestel aan te kopen. Echter, als het over openbare speeltoestellen gaat, heeft zelfs een mooi budget zijn beperkingen. Er werd steun gezocht en gevonden bij Cera, Vastgoed Rijken en de Crelan Foundation in ruil voor eeuwige dankbaarheid en lachende gezichtjes.

Warm hart

Uiteraard kruipt er in een project als dit veel werk én veel uren. Dagelijks werden de avonden van deze ouders en juffen – met hun gezin, zonder mankracht was dit niet gelukt - volledig toegewijd aan de speelplaats. En wat is er mooier dan lokale ondernemers zoals Joeri Corstjens, Plantura, Rob Vande Weyer en Koen Triki die hun machines, expertise én hulp inzetten om dit initiatief kracht bij te zetten?

De Cocon in Kreyel is een kleuter- en lagere school met een warm hart dat voelbaar is bij de kinderen, de leerkrachten, de ouders en zelfs bij de buurt. Het onderscheidt zich daar waar de kinderen elkaar allemaal kennen en voor elkaar zorgen ongeacht het leeftijdsverschil. Er zijn kippen, kinderen kweken hun eigen groenten en bij mooi weer wordt er buiten lesgegeven en geluncht. Uiteraard draagt dat alles bij tot een ongekende motivatie om zorg te dragen voor het behoud van het schooltje en de aantrek van nieuwe inschrijvingen.

Wijkschool driehoek de Cocon – Stramproyerweg 37 – 3950 Bocholt - inschrijven via www.dedriehoek.be