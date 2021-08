Kinderen kunnen zelf marktkramertje spelen in Tessenderlo

Op zondag 5 september organiseert de jeugddienst van Tessenderlo weer de traditionele kindermarkt op het marktplein van Tessenderlo. Op deze dag zijn het de kinderen die marktkramertje spelen en hun oude speelgoedjes en/of zelfgemaakte werkjes te koop of te ruil aanbieden. Vorig jaar werd het evenement nog geannuleerd door corona, maar dit jaar is de jeugddienst er weer helemaal klaar voor om er een topeditie van te maken.

“Uiteraard organiseren we de Kindermarkt volgens de coronaregels die op dat moment van toepassing zijn”, klinkt het bij de jeugddienst. “Een week voor aanvang van de markt ontvangen alle (ouders van de) ingeschreven kinderen een mail met de laatste info. De Markt wordt vanaf 08.00 uur verkeersvrij gemaakt voor de opbouw voor de organisatorische opbouw, NIET voor de kinderenverkoopstanden: die mogen vanaf 11.30 uur op het terrein.”

Vanaf 11 uur wordt het klein centrum dan verkeersvrij gemaakt. Parking is er op de Vismarkt, de Kolmen en Parking Binnenhof. “Maar let op: ongereglementeerd geparkeerde wagens worden weggesleept”, klinkt het. “De inschrijvingsstand voor standhoudertjes gaat open vanaf 11.30 uur. Alle plaatsen zijn genummerd en op naam, dus vooraf inschrijven is de boodschap. Er zal controle uitgeoefend worden of iedereen op de juiste plaats zit. Ingeschrevenen kunnen hun standje opbouwen van 11.30 tot 13 uur.”

Daarnaast loont het ook de moeite om jezelf en je stand zo origineel mogelijk aan te kleden. "Er zijn namelijk mooie prijzen te winnen voor de marktkoning, -koningin, -prinsen en –prinsessen en de mooist ingerichte standjes", aldus de jeugddienst. “Gespecialiseerde of ‘volwassen’ verkoopstanden en/of –producten zijn trouwens verboden. Hier wordt streng op toegezien.”