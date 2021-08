Harmonie Millen brengt weer muziek in het dorp

Nadat de muzikale pauzeknop maandenlang ingedrukt werd, vond de Kon. Par. Harmonie Sint-Cecilia uit Millen het tijd om weer wat leven en muziek in het dorp te brengen. Ook de muzikanten van de harmonie stonden te popelen om nog eens te kunnen optreden voor publiek.

Daarom werd op zondag 29 augustus het zomerconcert ‘Muziek in het dorp’ georganiseerd in Millen. Gezien de frisse temperaturen werd beslist om het concert niet in open lucht te laten plaatsvinden, maar uit te wijken naar het Parochiaal Cultureel Centrum (PCC) van Millen. Met een wisselend repertoire van onder andere filmmuziek, een Vlaamse klassieker en een paso doble bracht de harmonie een aangenaam programma voor het talrijk opgekomen publiek, dat zichtbaar genoot van de muziek. Ook achteraf bleef er heel wat volk zitten om samen na te babbelen. Het deed duidelijk deugd voor zowel de muzikanten als publiek om na zo’n lange tijd nog eens samen te kunnen genieten van muziek.

