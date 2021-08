Kunstmuur zet Beverlo dorp extra in de kijker

Na Tour Elentrik en Colours in the Sky pakt de stad Beringen dit najaar uit met een nieuw project rond kunst in de open ruimte. Deze keer ligt de focus op Beverlo dorp. Daar zal een muurschildering de buitengevel van buurthuis De Kardijk opfleuren. Voor dit kunstwerk doet stad Beringen beroep op kunstenorganisatie All About Things.

“Een professionele kunstenaar zal onder begeleiding van All About Things in het najaar de buitengevel van 17 op 8 meter van De Kardijk omtoveren tot een dorpseigen kunstwerk. Met dit kunstproject willen we de dorpskern van Beverlo opfleuren en De Kardijk en het dorpsplein een eigen 'Bjèvelse' identiteit en nieuwe dynamiek geven”, zegt schepen van Cultuur en Dorpenbeleid An Moons. Schepen van Participatiebeleid Jessie De Weyer vervolgt: “Om het lokale draagvlak voor het kunstproject te verhogen, vragen we concrete inbreng van de buurtbewoners. We willen hen nauw betrekken bij de realisatie van de muurschildering en op die manier de buurt samenbrengen.”

Een werkgroep van een 15-tal personen zal tijdens drie participatieavonden kennismaken met streetart en de kunstenaar en het ontwerp kiezen. Hiervoor zoekt de stad ook vertegenwoordiging van Beverlose verenigingen. De sessies gaan door op dinsdag 14 september, dinsdag 21 september en dinsdag 12 oktober telkens om 19.30 uur in de Kardijk. Bedoeling is dat deelnemers meedoen met elke sessie.

Blikvanger

Woon jij in Beverlo dorp en/of ben je lid van een Beverlose vereniging en wil jij jouw stempel drukken op de toekomstige Bjèvelse kunstmuur? Stel je dan kandidaat voor deze werkgroep via cultuur@beringen.be. Buurtbewoners en verenigingen ontvangen de volgende dagen ook nog een persoonlijke uitnodiging om mee te doen met de werkgroep.

“Curator Bjørn Van Poucke van All About Things zal de realisatie van de muurschildering en het participatietraject begeleiden”, zeg schepen Moons. “All About Things heeft al veel ervaring met muurschilderingen in het straatbeeld. Zo cureren ze het kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende en kleurden ze al heel wat muren in grote steden als Brussel en Madrid, maar ook dichterbij in Geel. Wat het ontwerp ook wordt, het Burgemeester Heymansplein én Beverlo zullen ongetwijfeld een blikvanger rijker zijn.”