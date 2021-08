Een verrassing van formaat dinsdagmiddag in het Tongerse assisenhof tijdens de preliminaire zitting over de moord op Silvio Aquino: de voortvluchtige verdachte Dragisa Hamidovic (42) is afgelopen nacht gearresteerd in Spanje. Het proces, waarvan de start op 24 september gepland was, zal daardoor vermoedelijk volgend jaar pas plaatsvinden.