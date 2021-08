Dubbelslag voor Stefan Bisegger in Benelux Tour, zieke Evenepoel stelt teleur

De Zwitser Stefan Bisegger (22, EF Education) heeft de tijdrit in de Benelux Tour gewonnen. Hij reed de 11,1 kilometer in Lelystad in 12 minuten en 9 seconden en stak zo met kop en schouders boven de Italiaan Edoardo Affini en zijn landgenoot Stefan Küng uit. Bisegger neemt meteen ook de leiderstrui over van Tim Merlier.

Bissegger, dit voorjaar al tijdritwinnaar in Parijs-Nice, was de beste na 11,1 km met start en aankomst in het Nederlandse Lelystad. Hij finishte in 12:08 en was daarmee vijftien seconden sneller dan de Italiaan Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Die werd tweede voor Bisseggers landgenoot Stefan Küng (Groupama-FDJ), derde op twintig seconden.

Tim Merlier, die maandag de openingsrit in Dokkum had gewonnen, zette de 53e tijd neer op een minuut van Bissegger. Victor Campenaerts (Qhubeka) was de eerste Belg op plaats acht, op 26 seconden. Een zieke Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) kon zich niet mengen in de strijd om de zege. In de nieuwe stand heeft Bissegger negentien seconden voorsprong op de Deen Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick.Step) en Küng. Campenaerts is vijfde (op 0:26).

Morgen/woensdag leggen de renners 168,3 km af tussen Essen en Hoogerheide.