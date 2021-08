Veerle Heeren praat voor het eerst: "Audit bewijst dat er niet structureel mensen bevoordeeld werden"

"Audit Vlaanderen heeft aangetoond dat er in het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden geen georganiseerd systeem was om mensen te bevoordelen." Dat is de reactie van burgemeester Veerle Heeren op het rapport over de werking van het vaccinatiecentrum. De burgemeester maakte wel een zware deontologische fout door zichzelf en mensen uit haar omgeving vroegtijdig te vaccineren. Heeren erkent dat ze fouten heeft gemaakt, maar dat ze goede intenties had om geen vaccins verloren te laten gaan. De bal ligt nu in het kamp van Vlaams minister Bart Somers, die de burgemeester nog een sanctie kan opleggen.