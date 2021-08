Bart De Wever reageert week na dodelijk ongeval Antwerpen: “Dit voelt aan als een persoonlijk falen”

Exact een week na het tragische ongeval in de Lange Leemstraat waarbij twee jonge zusjes stierven na een aanrijding door een vrachtwagen, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever voor het eerst publiekelijk op het gebeuren. “Eender hoe de omstandigheden waren, het verlies voelt altijd aan als een persoonlijk falen”, schrijft hij in een empathische bijdrage op zijn Facebook-pagina. Daarin neemt hij ook de verdediging op van de geviseerde schepen Koen Kennis. “Geen enkele betrokken beleidsmaker of ambtenaar heeft ooit gemeend of gewenst om het verkeer onveilig te organiseren.”