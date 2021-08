Zieke Evenepoel stelt teleur in tijdrit Benelux Tour: “Kreeg vooraf enkel een energiereep binnen”

LEES OOK. Stefan Bisegger steekt met kop en schouders boven de rest uit in tijdrit Benelux Tour en is meteen ook nieuwe leider

“Ik was om vijf uur ’s morgens wakker geworden met buikpijn en heb daarna niet meer kunnen slapen”, vertelde Remco Evenepoel na afloop. “Behalve een energiereep en een cola heb ik niets binnengekregen, dus dat was zeker geen optimale voorbereiding. De eerste drie à vier kilometer kon ik het nog wel houden, maar daarna liepen mijn benen gewoon leeg. Puur doordat ik niet genoeg energie opgenomen had door de dag. Jammer, ik wilde absoluut nog starten in de hoop dat het zou beteren.”

“Nu moeten we dag per dag bekijken wat we doen. Als het verslechtert, heeft het voor mij niet veel zin om hier verder te doen. We zullen zien of ik straks wel eten binnen kan krijgen. Maar als dat niet lukt, kan ik beter proberen uitzieken en herstellen richting volgende week. Of ik of me ongerust moet maken met het oog op het EK? Misschien wel, want ik weet niet exact wat het is. Als je je koud voelt en niets kan eten, is dat meestal geen goed teken.”