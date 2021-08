Stevige WK-kwalificatieloting voor Belgian Lions met Servië, Letland en Slovakije

Het 19de WK basketbal wordt voor het eerst georganiseerd in meerdere landen en gaat van 25 augustus tot 10 september in de Filipijnen, Indonesië en Japan door. De Belgian Lions willen zich voor het eerst kwalificeren voor het WK. De loting in het Zwitserse Mies bracht met Servië, Letland en Slovakije voor de Lions alvast een stevige kwalificatiepoule. De top 3 stoot door naar de tweede kwalificatiefase.