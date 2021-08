Officieel: KV Kortrijk haalt Marokkaan Rachid Alioui binnen om Chevalier te vervangen

De 29-jarige Alioui kwam vorig seizoen door “ernstige ziekte” slechts een keer in actie in de Ligue 1. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen toonde hij op de terugweg te zijn door in oefenduels met Angers drie keer te scoren.

Alioui speelde tot hiertoe 79 wedstrijden in de Ligue 1 en 132 in de Ligue 2. De aanvaller kwam ook al tien keer uit voor de Marokkaanse nationale ploeg (tussen 2014 en 2019).

“KV Kortrijk is fier deze transfer te kunnen melden en wenst Rachid Alioui het allerbeste bij zijn nieuwe club waar hij ongetwijfeld meteen zal worden opgenomen binnen onze familiale spelersgroep”, klinkt het.