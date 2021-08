GP van België breekt dertig jaar oud record van kortste F1-race

Tot zondag stond het record van kortste F1-race ooit op naam van de GP van Australië van 1991. Toen moest de race in Adelaide na veertien ronden gestaakt worden door overvloedige regenval, de wedstrijdleiding deed er alles aan om de race weer te laten starten maar onder protest van vooral Ayrton Senna en Riccardo Patrese werd er niet meer geracet. Senna was de winnaar en net als afgelopen weekend werden de helft van de punten toegekend.

Van een safety car was er in 1991 nog geen sprake maar afgelopen weekend in Spa lagen de kaarten dus anders. Eerst werd de formatieronde en een bijkomende ronde afgelegd achter de safety car om vervolgens de startprocedure af te breken. Een kleine drie uur later werden er nog twee ronden achter de safety car gereden.

Zonder die laatste twee ronden zou het onmogelijk geweest zijn om een officieel resultaat te maken. Aangezien de uitslag van de race moet worden genomen van de ronde vóór de schorsing, was het eindklassement volgens de regels gebaseerd op één enkele ronde. Op die manier staat de GP van België 2021 nu te boek als de kortste race ooit met slechts één ronde op de teller.

Strikt gezien is het zelfs minder dan een ronde, op de officiële documenten staat immers dat de race zes kilometer en acht honderdtachtig meter geduurd heeft terwijl het circuit van Spa-Francorchamps zeven kilometer en vier meter lang is. Dat verschil van honderdvierentwintig meter is het verschil tussen de start- en aankomststreep.

De rijders kregen de helft van de punten toebedeeld omdat er geen vijfenzeventig procent van de volledige racelengte werd afgelegd. Het was nog maar de zesde keer in de geschiedenis van het F1-kampioenschap dat dit voorkwam.

De GP van Maleisië in 2009, gewonnen door Jenson Button is het meest recente geval. De beelden van Kimi Raikkonen die toen een ijsje aan het eten was in de pitbox van Ferrari terwijl de anderen nog in hun auto zaten zitten in het collectieve F1-geheugen.

Een andere primeur voor de GP van België is het feit dat er geen snelste ronde was, dat is de eerste keer in de geschiedenis. Dat is ook logisch want de enige ronde van de race werd gestart vanuit de pitlane.

