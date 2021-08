Litouwen houdt Belgische goalballers met Peltenaar Rob Eijssen uit halve finales op Paralympische Spelen

De Belgische goalballers (IBSA 6) met Peltenaar Rob Eijssen hebben zich dinsdag op de Paralympische Spelen in Tokio niet kunnen plaatsen voor de halve finales. De Belgian Bulls verloren in de kwartfinales tegen Litouwen (IBSA 2), dat in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud veroverde, met 4-7.

Na de eerste helft stonden de Belgen, ondanks twee doelpunten van Tom Vanhove, met 2-6 achter. Ook Klison Mapreni en Bruno Vanhove namen de Litouwers na de pauze onder vuur, maar kregen de kloof niet gedicht. Na een nieuw doelpunt van Tom Vanhove en invaller Wassime Amnir eindigde de wedstrijd uiteindelijk op 4-7.

De Belgian Bulls openden hun toernooi met een 10-3 zege tegen China (IBSA 3). In het tweede groepsduel boekten ze een 6-4 overwinning tegen Turkije (IBSA 9), waarna ze met 0-2 verloren van Duitsland (IBSA 4) en met 2-4 van Oekraïne (IBSA 12). De top vier van beide groepen (die elk vijf landen telden) stootte door naar de kwartfinales. België telde net als alle andere teams in de poule zes punten, maar sloot zijn groep op basis van het doelsaldo als winnaar af. Litouwen eindigde in de andere groep als vierde.

Litouwen neemt het donderdag in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen nummer 1 van de wereld Brazilië en Turkije. In de andere halve finales kijken de Verenigde Staten (IBSA 8) China in de ogen. De finale en wedstrijd om het brons volgen vrijdag.

