Romantisch aanzoek op idyllisch plekje gaat wereld rond door toevallige voorbijganger

Een verliefde man dacht dat hij op vakantie het perfecte, afgelegen plekje had gevonden om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Dan Rutterford (31) zeeg in het Britse Cornwall, met zicht op zee, op één knie om Kay Lewis (43) te vragen met hem te trouwen, maar ze waren niet alleen. Fotograaf Lui Gazzard (26) kwam “net om de hoek” en slaagde erin het prachtige moment op de gevoelige plaat vast te leggen. Intussen is de video van het aanzoek al miljoenen keren bekeken op TikTok. “Surreëel”, zegt het gelukkige koppel. “We hadden nooit gedacht dat we van zoiets deel zouden uit maken.”