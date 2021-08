Vanaf 1 oktober is het gedaan met waarschuwingen voor slecht afgestelde lichten

Deze gebreken krijgen nu nog een groen keuringsbewijs, met de melding het gebrek zo snel mogelijk op te lossen, maar leiden vanaf 1 oktober 2021 tot een herkeuring (rood keuringsbewijs dat 15 dagen geldig is):

- De verklikker van de grootlichtkoplampen of de mistachterlichten werkt niet op het dashboard.

- De schakeling van de belangrijkste lichten op het voertuig werkt niet goed.

- De kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd.

- De waarschuwingsknipperlichten (’de 4 pinkers’) werken niet goed.

- Gebreken aan de werking, de staat en de bevestiging van de onderstaande lichten: dagrijlichten, achterlichten, stoplichten en derde stoplicht, mistlichten vooraan en achteraan, achteruitrijlichten, breedtelichten, richtingaanwijzers, reflectoren en zijmarkeringslichten.

De Vlaamse overheid geeft nog enkele tips mee om je trip naar de keuring voor te bereiden:

- Controleer of alle lichten op je voertuig werken, in goede staat zijn én goed bevestigd zijn.

- Kijk na of de reflectoren, koplamplenzen of -glazen niet beschadigd zijn. Een barstje of kras is niet erg, maar als er perforaties zijn - waar water kan inlopen - moet dit hersteld worden.

- Controleer of alle verklikkerlichtjes op het dashboard voor de lichten naar behoren werken.

- Kijk je laatste keuringsbewijs na: staan er opmerkingen op over een technisch tekort, laat dit dan zo snel mogelijk herstellen.

- Wacht niet tot het laatste moment om een bezoek aan de keuring te plannen of om een afspraak te maken.