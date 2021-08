Bob Jungels hervat competitie in Ronde van Luxemburg: “Nu al mijn rugnummer kunnen opspelden is al een succes”

Luxemburger Bob Jungels (AG2R-Citroën) zal na zijn operatie aan een bekkenslagader, eind juni, de competitie hervatten in de Ronde van Luxemburg. Die staat van 14 tot en met 18 september op de agenda. De laatste wedstrijd die Jungels reed was de Ronde van Zwitserland.

“Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Ik ben wel tevreden dat ik eindelijk een oplossing heb gevonden voor de problemen waarmee ik dit seizoen kreeg af te rekenen. Ik onderging twee operaties gevolgd door een lange revalidatieperiode. Ik ben opnieuw gemotiveerd om in actie te treden. Ik begon in augustus terug te fietsen, zes weken na mijn eerste ingreep. Dat ik binnenkort weer een rugnummer kan opspelden is alvast een succes.”

“Ik moet nu opnieuw het vertrouwen terugwinnen en het plezier in het koersen”, vervolgde Jungels. “Daarna kan ik stilaan denken aan volgend seizoen”, meldde de 28-jarige Luxemburger, oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne.