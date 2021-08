Manchester United kan nog minstens twee jaar genieten van Cristiano Ronaldo: “Kan niet wachten om hier opnieuw te spelen”

LEES OOK. Juventus maakt transferbedrag Cristiano Ronaldo bekend: Manchester United betaalt 15 miljoen… over vijf jaar

Ronaldo verlaat Juventus en keert op zijn 36e terug naar de club waarvoor hij eerder schitterde tussen 2003 en 2009. Hij was toen in 292 wedstrijden goed voor 118 doelpunten.

“Manchester United is een club die altijd een speciale plaats heeft ingenomen in mijn hart en ik ben overweldigd door alle boodschappen die ik heb ontvangen sinds de aankondiging vrijdag”, zegt de Portugese superster, die zich momenteel met Portugal voorbereidt op hun WK-kwalificatiewedstrijden. “Ik kan niet wachten om voor een vol Old Trafford te spelen en de supporters opnieuw te zien. Ik kijk ernaar uit het team te vervoegen na de interlands, en ik hoop dat we een succesvol seizoen tegemoet gaan.”

Ole Gunnar Solskjaer, de coach van Manchester United, zegt “geen woorden te hebben om Cristiano te beschrijven”. “Hij is niet alleen een buitengewone speler maar ook een groot mens. Het verlangen en de mogelijkheid hebben om zo lang op het topniveau te spelen, vraagt dat je een heel speciaal persoon bent. Ik twijfel er niet aan dat hij ons zal blijven verbazen en zijn ervaring wordt ook cruciaal voor de jonge spelers in het team. Ronaldo’s terugkeer toont de bijzondere aantrekkingskracht van deze club aan en ik ben in de wolken dat hij terugkeert naar waar het allemaal is begonnen.”