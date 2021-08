West Ham haalt Nikola Vlasic terug naar Premier League

Vlasic is geen onbekende in de Premier League, nadat hij in 2017 Hajduk Split verliet voor Everton. Hij brak nooit echt door bij de Toffees, waar hij slechts 19 wedstrijden speelde (2 goals). Hij werd in juli 2019 definitief overgenomen door CSKA Moskou, nadat hij daar het seizoen 2018-2019 op huurbasis voetbalde. Hij scoorde 33 doelpunten en was goed voor 21 assists bij de club uit Moskou.

De aanvallende middenvelder telt 26 caps bij de nationale ploeg en zat in de selectie voor het EK van afgelopen zomer. Kroatië sneuvelde in de achtste finales tegen Spanje.