Kokkin Annie uit ‘Gert late night’ overleden: “Je hebt altijd zo goed voor ons gezorgd”

Annie Deleersnyder, de vrouw die de gasten van Gert Verhulst en James Cooke verwende met lekkere maaltijden tijdens hun verblijf in ‘Gert late night’, is overleden. “Je hebt altijd goed voor ons gezorgd, dat ze daarboven maar hetzelfde doen voor jou”, liet Cooke op Instagram weten.

“Deze ochtend kregen we het trieste nieuws dat ons Annietje is overleden”, schreef James Cooke op Instagram. ‘Annietje’, dat was het koosnaampje van de presentator voor Annie Deleersnyder, die regelmatig te zien was in de talkshow Gert late night. Op de Evanna, het jacht waar Cooke en Gert Verhulst hun gasten ontvingen, zorgde Annie voor de maaltijden.

Annie hield dertig jaar lang een café open in Oostduinkerke, waar ze ook eten serveerde. Zo leerden ze Verhulst, die een woning in Oostduinkerke heeft, kennen. “Heel sympathieke en eenvoudige mensen”, zegt Annie. “Op een dag sprak Gert over zijn plannen voor een talkshow. Hij zocht nog een gastvrouw die goed kon koken en vroeg me: ‘Annie, zou dat niet iets voor jou zijn?’ Ik schrok er even van en heb toch enkele dagen bedenktijd gevraagd, maar uiteindelijk heb ik toegehapt en dat beklaag ik mij allerminst.”

Kookboek

Vorig jaar bracht ze nog een eigen kookboek uit, Doe maar gewoon!. Want ‘koken met veel tamtam’, dat was aan haar niet besteed. Zoals Cooke het zei: “Eten bij Annie is als eten bij mijn oma. Simpel, maar delicieus.”

Annie Deleersnyder werd 75 jaar. Het is nog niet duidelijk waaraan ze precies is overleden. “Lieve Annie, je hebt altijd zo goed voor ons gezorgd. Dat ze daarboven maar hetzelfde doen voor jou. Kus van je matrozen, James & Gert”, sloot Cooke op Instagram af.