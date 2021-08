Oogstrelend nonchalant: Nick Kyrgios maakt punt van de dag op US Open (maar is wel uitgeschakeld)

De Australische tennisser Nick Kyrgios (ATP 86) heeft zich in zijn kenmerkende laconieke stijl doen opmerken in de eerste ronde van de US Open. Tegen de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 21) pakte hij uit met een wel erg nonchalant balletje tussen de benen en daarop een heerlijk weggelegde dropshot, goed voor het punt van de dag in de Verenigde Staten.