Hasselt

In Hasselt zorgt sinds dinsdagmorgen 9.58 uur een flinke stroompanne voor heel wat hinder. Een uurtje later was er weer stroom, al moet de oorzaak wel nog hersteld worden. Onder meer in het centrum, maar ook in Runkst, Rapertingen, Hollandsveld, Wimmertingen en Sint-Lambrechts-Herk ging het licht uit.