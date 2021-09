Seongheon Baik: “Je kan Tongeren onmogelijk vergelijken met Seoel, maar het is hier best wel gezellig.” — © Karel Hemerijckx

SK Tongeren

SK Tongeren heeft een opmerkelijke nieuwkomer binnengehaald. De 22-jarige spits Seongheon Baik komt immers helemaal over vanuit… Zuid-Korea. “Het is onmogelijk om Tongeren te vergelijken met Seoel, maar het is hier best wel gezellig”, zegt Baik.