Limburgs Landschap: Visarend

Als er een moment is dat je als vogelkijker of andere natuurliefhebber voor altijd bijblijft, dan is dat zonder twijfel het live meemaken van een jagende visarend. Zittend op een – meestal – dode boom of overvliegend met of zonder prooi zorgt hij al voor een adrenalineshotje. Maar hem aanschouwen in volle actie is totaal maf.

Het begint meestal met het beeld van een biddende visarend. De indrukwekkende rover hangt dan al molenwiekend boven het water. Zijn knalgele ogen streng op de plas onder hem gericht. De spanning bouwt zich langzaam op. Doet hij het of doet hij het niet? Plots zet hij zijn aanval in. Met een rotvaart laat hij zich naar beneden vallen. Richting een - voorlopig nog onzichtbare - prooi. Vlak voor hij het wateroppervlak raakt, strekt hij zijn enorme poten naar voren en plooit hij zijn vleugels naar achter. Als een gestroomlijnd projectiel duikt hij het water in. Soms zelfs volledig kopje-onder. Een fractie later blijft hij even – blijkbaar versuft – in het water liggen. Was het raak? Dat merken we dadelijk. Want – en dit vind ik het meest indrukwekkende moment – dan heft hij zich met krachtige vleugelslagen weer uit het water. Een ware krachtinspanning. Even later vliegt hij – zijn gevangen vis in zijn lange klauwen geklemd – naar zijn vaste zitplek. Klaar voor een lekker stukje vis.

Als ik terugkom na zo’n waarneming, stap ik thuis enthousiast binnen en overval ik mijn huisgenoten met een verhaal vol drama. Ik struikel over mijn woorden terwijl we aan tafel zitten. Met een “eet je soep uit” zetten ze mij dan weer met mijn voeten op de grond. Hij zijn vis en ik mijn soep. Het is niet eerlijk verdeeld, soms.

Foto’s: Gert Benaets - Dany Tielens - Ronny Meekers