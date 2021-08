Diederick Schelfhout eindigt in tijdrit als 12de op Paralympische Spelen

Diederick Schelfhout (MC3) is dinsdag op de Paralympische Spelen in Tokio in de tijdrit op de twaalfde plaats geëindigd. Het goud ging naar de Brit Benjamin Watson.

De 35-jarige Schelfhout legde de 24 kilometer af in 38:54.84. Dat leverde de Oost-Vlaming de twaalfde plaats op (14 deelnemers), op 3:54.02 van winnaar Watson (35:00.82). De Duitser Steffen Warias (35:57.41; +56.59) greep het zilver voor zijn landgenoot Matthias Schindler (36:17.95; +1:17.13).

Schelfhout kwam eerder deze Spelen in Tokio al in actie in het baanwielrennen. In de 3 kilometer individuele achtervolging greep hij naast een plek in de finale. In de 1 kilometer tijdrit eindigde hij als zevende.