“Met meer dan 100 leden hebben wij een toffe zomeractiviteit gehad", klinkt het bij Okra Sint-Katarina Hasselt. “Eerst was er een verfrissend aperitiefje en nadien een uitgebreide barbecue met vlees- en saladebuffet. Als afsluiter was er een dessertbuffet voorzien. Alles was heel lekker en het was super gezellig.”