Juventus haalt Moise Kean terug naar Turijn

Kean is een jeugdproduct van Juventus. Eind 2016 debuteerde hij in de eerste ploeg in het competitieduel tegen Pescara en werd zo de eerste speler geboren in de jaren 2000 in de Serie A. Enkele maanden later scoorde hij tegen Bologna en werd, 17 jaar en 88 dagen oud, de op een na jongste doelpuntenmaker ooit van Juve in de competitie.

In het seizoen 2017-2018 werd Keane verhuurd aan Verona. Na nog een seizoen bij de Italiaanse recordkampioen verhuisde de aanvaller in de zomer van 2019 naar Everton. De Engelsen leenden hem afgelopen seizoen uit aan PSG. Daar was hij goed voor negentien goals en een assist in 45 wedstrijden.

Kean verzamelde intussen negen caps voor Italië en trof daarin twee keer raak. Hij werd niet geselecteerd voor het gewonnen EK.