Volledige top van IJslandse voetbalbond neemt ontslag na schandaal rond seksueel geweld

Na het vertrek van voorzitter Gudni Bergsson is maandagavond het voltallige uitvoerende comité van de IJslandse voetbalbond afgetreden. De IJslandse voetbalbond wordt ervan beschuldigd aantijgingen van seksueel geweld, waarbij international Kolbeinn Sigthorsson in 2017 betrokken zou zijn, in de doofpot te hebben gestopt.

Na een spoedvergadering van bijna vijf uur kondigden de overige 16 leden van het uitvoerende comité aan dat zij hun functie zouden neerleggen. Voorzitter Gudni Bergsson stapte zondagavond reeds op.

Het IJslandse voetbal reageert geschokt sinds een 25-jarige vrouw op de IJslandse televisie getuigde over seksueel geweld. Vrijdagavond vertelde de vrouw, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir, aan de openbare omroep RUV dat ze een klacht had ingediend nadat ze in september 2017 seksueel was misbruikt en lastiggevallen door een speler van het nationale team van IJsland in een nachtclub in Reykjavik. Zij bevestigde dat de speler de feiten had bekend, zijn verontschuldigingen had aangeboden en haar een geldbedrag als schadevergoeding had betaald.

De IJslandse media kwamen vervolgens met de naam van aanvaller Kolbeinn Sigthorsson op de proppen, die momenteel in Zweden voor IFK Göteborg speelt na periodes bij onder meer Ajax en FC Nantes. Maandagavond bevestigde zijn club Göteborg in een verklaring dat Sigthorsson betrokken was, zonder hem expliciet bij naam te noemen.

De IJslandse voetbalbond kreeg kritiek omdat ze een afwachtende houding aannam ten aanzien van de ernst van het incident en verklaarde niet op de hoogte te zijn, hoewel mails en getuigenissen het tegendeel bewijzen. Binnen een maand zal een buitengewone zitting worden gehouden om een nieuwe voorzitter en een nieuw uitvoerend comité aan te wijzen.