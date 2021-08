Hammenaar Tim Celen verovert brons in de tijdrit op Paralympische Spelen

Tim Celen (MT2) heeft dinsdag op de Paralympische Spelen in Tokio het brons veroverd in de tijdrit. Het goud ging naar de Chinees Chen Jianxin. Voor de 23-jarige Celen zijn het zijn tweede paralympics.

IN BEELD. Emotionele Tim Celen viert bronzen medaille in Tokio

De 23-jarige Celen legde de zestien kilometer af in 30:44.21, goed voor de derde plaats. Chen Jianxin (MT1) was oppermachtig en greep het goud in 25:00.32, voor de Italiaan Giorgio Farroni (27:49.78), die ook in de MT1-klasse uitkomt.

Celen veroverde afgelopen juni op het WK paracycling in het Portugese Cascais de wereldtitel.

Het is de twaalfde Belgische medaille op deze Paralympische Spelen. In de paradressuur was er eerder tweemaal goud voor Michèle George (graad V) en tweemaal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons. Voorts was er de zilveren plak voor wielrenner Ewoud Vromant (MC2) in de tijdrit op de weg. Rolstoelspurters Peter Genyn (zilver) en Roger Habsch (brons) veroverden eremetaal op de 200 meter (T51). Handbiker Maxime Hordies (MH1) voegde daaraan het brons toe in de tijdrit op de weg. Met twaalf medailles doet de Belgische delegatie nu beter dan het aantal medailles van vijf jaar geleden op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro (11).

