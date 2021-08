Dinsdag vaccinatiecentrum Den Amer open zonder afspraak voor 18-plussers Halen

Inwoners van Halen van 18 jaar en ouder zijn vandaag, dinsdag 31 augustus, zonder afspraak in het vaccinatiecentrum in Den Amer in Diest welkom.



Zij krijgen dan het vaccin van Johnson & Johnson, waarmee ze in een prik gevaccineerd zijn. Het vaccinatiecentrum is vandaag open van 14 tot 19 uur. Het bestuur wil zo iedereen die nog niet is gevaccineerd de kans bieden dat toch te laten doen. Wie vandaag niet kan, is ook vrijdag 3 september tussen 8.30 uur en 16 uur welkom in de stadsfeestzaal in Aarschot.

LW