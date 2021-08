En daar is Belgische medaille nummer elf in Tokio: Maxime Hordies pakt bronzen plak in tijdrit

Het goud was voor de Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez (43:49.41), die het ruim haalde voor de Italiaan Fabrizio Cornegliani (45:44.56). Eerder dit jaar veroverde de 25-jarige Hordies ook al brons in zowel de tijd- als wegrit op het WK para-cycling. Hij rijdt woensdag ook nog de wegrit op de Paralympische Spelen.

Het is de elfde Belgische medaille op deze Paralympische Spelen. In de paradressuur was er eerder twee maal goud voor Michèle George (graad V) en twee maal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons. Eerder dinsdag was er de zilveren plak voor wielrenner Ewoud Vromant (MC2) in de tijdrit op de weg. Rolstoelspurters Peter Genyn (zilver) en Roger Habsch (brons) veroverden eremetaal op de 200 meter (T51). Met elf medailles evenaart de Belgische delegatie nu al het aantal medailles van vijf jaar geleden op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

Achtste plaats voor Laurence Vandevyver

Laurence Vandevyver (MH3) is als achtste gefinisht in de tijdrit op de weg op de Paralympische Spelen. De 39-jarige West-Vlaamse beëindigde de 16 kilometer op de Fuji International Speedway in 41:07.14. Het goud ging naar de Duitse Annika Zeyen (32:46.97), voor de Italiaanse Francesca Porcellato (33:30.52) en de Poolse Renata Kaluza (33:50.32).

“Top acht was de doelstelling en die heb ik behaald”, reageerde Vandevyver na haar eerste race op haar eerste Paralympische Spelen. “Ik denk dat ik daar ook op mijn plaats sta. Dit was erg goed voor mijn motivatie. Ik kan nog grote stappen zetten. Het was super om hier te mogen deelnemen. Ik ga nu ook alles geven tijdens de mixed team relay.” Die rijdt Vandevyer donderdag aan de zijde van Jonas Van de Steene en Jean-François Deberg.

Jonas Van de Steene en Jean-François Deberg komen in tijdrit niet in de buurt van medaille

Handbikers Jean-François Deberg (MH3) en Jonas Van de Steene (MH4) zijn als respectievelijk achtste en negende geëindigd in de tijdrit op de weg op de Paralympische Spelen. Deberg finishte op de Fuji International Speedway in 45:14.66, Van de Steene in 44:07.03.

In de MH3-categorie van Deberg was het goud voor de Oostenrijker Walter Ablinger (43:39.17), voor de Duitser Vico Merklein (43:41.06) en de Spanjaard Luis Miguel Garcia Marquina (43:48.68).

In de MH4-categorie van Van de Steene waren de medailles voor de Nederlander Jetze Plat (37:28.92) en de Oostenrijkers Thomas Fruhwirth (38:30.61) en Alexander Gritsch (39:58.93).

Achteraf was Deberg niet erg teleurgesteld. “Tijdrijden is niet mijn specialiteit. Er zijn andere handbikers die er beter in zijn. Morgen is er de wegrit en dat is meer iets voor mij met die intervallen.”

Van de Steene van zijn kant baalde wel. “Ik ben zeker ontgoocheld want ik had de ambitie voor mezelf om een medaille te rijden. Maar ik kan mezelf weinig verwijten want ik reed goed.”

Beide renners komen woensdag al opnieuw in actie in de wegrit op de Paralympische Spelen. Donderdag rijden ze, samen met Laurence Vandevyver, ook nog de mixed team relay. In Rio vijf jaar geleden behaalden Van de Steene en Deberg brons in de team relay bij de mannen, met ook nog Christophe Hindricq.