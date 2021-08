Dramatische verhaallijn in ‘Thuis’ komt pijnlijk overeen met de realiteit voor Leah Thys

(*) Opgelet: lees niet verder als je de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ nog niet gezien hebt

Een bijzonder liefdesverhaal dat uitmondde in een huwelijk tussen Marianne en Leo, zo eindigde de laatste aflevering van het vorige Thuis-seizoen. Te mooi om waar te zijn, moeten de schrijvers van de soap gedacht hebben. Want al in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen - het 27ste ondertussen - loopt het mis met het huwelijksbootje: Leo overlijdt na een beroerte en Marianne moet afscheid nemen van haar kersverse echtgenoot. Daarmee zet acteur Walter Moeremans (81), die meer dan dertien jaar Leo vertolkte, een punt achter zijn carrière bij Thuis.

Een opvallend en bijzonder pijnlijk toeval is het, dat doorwinterde actrice Leah Thys deze verhaallijn voor haar rekening moest nemen. Thys, die al sinds het begin van de soap gestalte geeft aan Marianne Bastiaens, moest namelijk ook in het echte leven recent afscheid nemen van haar echtgenoot Jos De Man. Hij overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ook de actrice raakte besmet, maar herstelde.

De verhaallijn rond de dood van personage Leo was bedacht vóór de tragedie in de realiteit. “Uiteraard hebben we besproken met Leah wat we zouden doen met de scènes, gezien de gebeurtenissen in haar eigen leven”, zegt producer Hans Roggen. “Leah was heel duidelijk: ‘komaan mannen, ik ben een actrice, en ik ga mijn rol spelen’, zei ze. Ze speelt dit verhaal met een bijzonder grote fierheid.”

(evdg)