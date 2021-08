LIVE DEADLINE DAY. Club Brugge doet nog koopje, Praet terug naar Italië

ANTWERP. Wellicht extra vertrekkers bij The Great Old, dat nog uitkijkt naar extra spits

De transfer van Frank Boya naar Zulte Waregem (huur met aankoopoptie van 1,3 miljoen euro) wordt dinsdag officieel, maar welke spelers van Antwerp vertrekken nóg op deadline day?



Louis Verstraete hoopt er alvast op. De middenvelder stond in de eerste twee competitieduels nog in de basis, maar door Yusuf en Nainggolan verdween hij naar het achterplan. Hij geniet interesse van een Belgische eersteklasser en ex-club Waasland-Beveren (1B), maar kan ook naar de Eredivisie. Zowel FC Groningen als Sparta heeft zich gemeld. Nana Ampomah wil ook weg. De Ghanese winger is in beeld bij de Franse tweedeklasser Amiens. Oplossingen zijn ook welkom voor Mbenza, Bolingi, De Pauw, Avadongo en uiteraard Lamkel Zé.



Wat sterkhouders betreft: er dook Franse interesse op voor Abdoulaye Seck, met Bordeaux op kop. De Senegalees staat open voor een buitenlandse transfer, maar of dat op de laatste dag nog concreet genoeg wordt? Voor Buta was er tot op maandagavond geen aanbod de moeite waard, de rechtsback lijkt dus zijn in 2022 aflopend contract uit te doen.



Inkomend blijft het uitkijken naar een extra spits. Genoeg goeie aanvallers die aangeboden en bekeken werden, maar wat met het prijskaartje? Van de genoemde namen heeft ex-Genk-spits Ally Samatta (28, Fenerbahce) alleszins andere opties, zoals het Franse Troyes, en is de Braziliaan Arthur Cabral (23) “zeer duur” - Basel vraagt immers 15 miljoen. (dvd, bfa)