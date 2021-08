Dit hebt u deze nacht gemist op de Paralympische Spelen: liefst vier nieuwe Belgische medailles

LEES OOK. Ewoud Vromant in tranen nadat hij gemist goud doorspoelt met zilver in de tijdrit: “Ik ben door een muur gegaan”

Wat waren de Belgische hoogtepunten van afgelopen nacht?

Het is een succesvolle nacht geweest voor de Belgen op de Paralympische Spelen. Ewoud Vromant (zilver in de tijdrit op de weg), Peter Genyn (zilver op de 200 meter), Roger Habsch (brons op de 200 meter) en Maxime Hordies (brons in de tijdrit op de weg) zorgden voor vier nieuwe Belgische medailles. Ons totaal staat nu al op elf.

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

Voor Ewoud Vromant was zijn zilveren medaille een mooie goedmaker na het drama dat hem vorige week overkwam. Toen leek de wereldrecordhouder in de individuele achtervolging in zijn specialiteit op weg naar goud, maar werd hij gediskwalificeerd door de jury die vond dat hij te weinig zijn zadel gebruikt had. Nu huilde Vromant opnieuw op de piste, maar deze keer van geluk.

