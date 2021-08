Wat een ontlading! Nadat Ewoud Vromant vorige week door een discutabele beslissing van de jury van het goud werd gehouden in de 3 km individuele achtervolging op de piste, pakte de 37-jarige Oost-Vlaming dinsdag zilver in de tijdrit op de weg. Vromant huilde tranen met tuiten in het gras.