‘Ik wil je’, ‘Layla’, ‘Zo jong’, ‘Zij heeft stijl’, ‘Nu of nooit’ … Het is alsof ‘The best of’ op het lijf van De Kreuners geschreven werd. Dus bijt de roedel grijze wolven van Walter Grootaers (66) gelijk de spits af in de nieuwe muzikale loftrompet van VTM. In een lege AB brengen collega’s als Bart Peeters en André Hazes hulde. “We wilden Bart destijds als drummer, maar hij mocht niet van zijn moeder.”