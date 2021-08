AS Roma neemt afscheid van Argentijns middenvelder Javier Pastore

AS Roma neemt afscheid van de Argentijnse middenvelder Javier Pastore. De Italiaanse club meldde maandag dat het contract van Pastore, dat nog twee jaar liep, is ontbonden.

De 32-jarige Pastore, 29-voudig international, kwam in 2018 over van Paris Saint-Germain en speelde sindsdien 36 duels voor AS Roma, waarin hij tot vier doelpunten kwam. Voor zijn periode in Parijs speelde hij voor Napoli, dat hem in 2007 overnam van de Argentijnse club Huracán. (belga)