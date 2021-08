Havik bevrijd met heftruck in Landen

Bij Animal Rescue Service liep het voorbije weekend een oproep binnen om een havik te bevrijden in Landen. De roofvogel was in een magazijn van Aveve terechtgekomen, vermoedelijk tijdens de achtervolging van een prooi. De havik zat in de 10 meter hoge nok van het magazijn. De medewerkers van Animal Rescue Service hadden een heftruck nodig om bij de roofvogel te geraken. Na een kwartier lukte het uiteindeljk om de havik te vangen. Na de vangst werd de roofvogel onmiddellijk vrijgelaten. tb